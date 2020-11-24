Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 ноября 2020 года: коронавирусом заразились еще 310 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 310 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 24 ноября прирост за сутки - 310 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились 37 769 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 310 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 153 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 203 дончан. Выздороветь удалось 30 358 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 899. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 36 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (127), Новошахтинске (16), Таганроге (15), Сальском (14) районе, Новочеркасске (13), Батайске (12), Каменске-Шахтинском (12), Красносулинском (11), Миллеровском (11) районах, Гукове (8), Шахтах (8), Верхнедонском (7), Неклиновском (7) районах, Волгодонске (6), Тацинском (6), Орловском (4), Семикаракорском (4), Аксайском (3), Каменском (3), Константиновском (3), Азовском (2), Кагальницком (2), Тарасовском (2), Усть-Донецком (2), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Боковском (1), Веселовском (1) районах, Донецке (1), Звереве (1), Егорлыкском (1), Зерноградском (1), Матвеево-Курганском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Пролетарском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,3 % - от 46 до 65 лет, 21,6% - от 66 до 79 лет, 5,5 % - старше 80 лет, 2,6 % - дети. В стационарах содержатся 1 992 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин – 59, 66, две 69 лет, две 71 года, 73, 80, 82, 84 и 89 лет и восемь мужчин – 48, 57, 60, 63, 64, 68, 75 и 77 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 23 300 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 95 004 человека. За весь период за помощью к медикам обратились 118,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 768 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1110,4 тысячи исследований.

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