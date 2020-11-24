Теплый дождливый день ожидает ростовчан 24 ноября

Проливные дожди пройдут в донской столице Фото: "КП" Архив

После внезапно пришедших в донскую столицу, на нее обрушатся осенние дожди. Температура воздуха будет держаться на плюсовых отметках, а вот атмосферное давление будет стремительно снижаться. Кроме того, из-за дождя видимость на дорогах может быть снижена до трех километров.

В утренние часы будет тепло - от плюс 3 до плюс 4 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 2 до плюс 3 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 1 до плюс 2 градусов. Во вторник, 24 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода погода. По прогнозам синоптиков, дождь пойдет ранним утром, а затем днем, ближе к полудню.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 757-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 92 до 97 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет стремительно падать.

АЛЛО!

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