«По 18 вызовов в день»: Владелец частных клиник пошел бесплатно работать участковым терапевтом

В условиях пандемии Игорь Симаков. владелец трех клиник, бесплатно работает участковым терапевтом. Фото: из архива героя публикации

В Азове Ростовской области директор и владелец трех частных клиник, привыкший к комфортным условиям работы в собственном кабинете, на время стал участковым терапевтом со всеми вытекающими отсюда немаленькими нагрузками. Игорь Симаков рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов», что его подвигло на этот нелегкий труд.

НЕХАТКА КАДРОВ

В конце сентября так получилось, что в Центральной городской больнице разболелись практически все врачи. 29 числа на работу не вышли 67 человек. Главврач Вадим Бридковский понимал, что это – просто катастрофа. Ведь больных-то меньше не стало. А лечить их оказалось просто некому. И тогда тот попросил медиков из частных клиник помочь.

Игорь Симаков, врач-психиатр, член правления областного научного общества психиатров и наркологов, сразу же согласился помочь. Специалист не раздумывал ни минуты. Он понимал, что должен исполнить свой врачебный долг.

Игорь Симаков за день успевает посетить 18 пациентов. Фото: из архива героя публикции

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЗАРПЛАТЫ

И вот, с первого октября, Игорь Борисович заступил на участок терапевтом. А перед этим мужчина написал на имя главврача заявление о том, что отказывается от ежемесячной зарплаты и просит пустить ее на премии медикам, отличившимся в работе, либо семьям врачей, погибших от ковида.

- К сожалению, коронавирус не пощадил заведующего урологическим отделением Азовской ЦГБ. Он скоротечно скончался, - рассказал доктор-доброволец корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов».

Кстати, о какой зарплате шла речь, Симаков даже не спросил.

- Понятия не имею, какая зарплата должна была у меня быть, - разводит руками и простодушно улыбается доктор.

Более того, Игорь Симаков не только отказался от вознаграждения, но даже не стал просить у больницы машину для того, чтобы ездить на вызовы.

- Я задействовал автомобиль и машину своей клиники, - объяснил собеседник издания.

Оплату труда водителя и бензина психиатр-волонтер также взял на себя.

Более того, Симаков сам купил все необходимые средства защиты и медицинские приборы.

ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ, ХОРОШИЙ ОПЫТ

И вот уже почти два месяца у мужчины другая жизнь. Первую половину дня – с восьми утра до 15.00 он ведет прием в своей больнице, а потом отправлялся по вызовам на участок. Игорь Симаков говорит, что вызовы были самые разные. Попадались такие адреса, что на машине не проедешь.

- Сплошное бездорожье и собаки. Ну, а что подделать, выходил из машины и шел пешком, - рассказывает собеседник издания.

Помимо гипертоников, ковидных пациентов и больных ОРВИ врач столкнулся на участке и с людьми, у которых имеются психиатрические отклонения.

- Вот с ними мне проще всего было. Например, одна женщина открыла в доме все окна и двери, закуталась в одеяла и так сидела. Она была убеждена, что ее травят какими-то ядовитыми газами. Но так, как я – психиатр, меня таким не испугаешь. С такими пациентами я чувствую себя, как рыба в воде, - отметил доктор.

По сей день психиатр продолжает на безвозмездной основе работать участковым врачом. Говорит, что будет помогать муниципальной больнице до тех пор, пока в нем будут нуждаться.

Этот поступок оценили уже не только в городе, но и на областном уровне. Игорь Симаков стал лауреатом «Премии добра памяти Федора Тахтамышева».

НАША СПРАВКА

«Премию добра памяти Федора Тахтамышева» учредили совсем недавно. Награда получила имя ростовчанина, «самого позитивного колясочника» Федора Тахтамышева. Он прожил всего 21 год. И умер от редкого и очень сложного заболевания - спинально-мышечной атрофии.

Из-за своего недуга юноша не мог самостоятельно передвигаться. Но, несмотря на то, что Федор был прикован к инвалидному креслу, он являлся и является для многих примером настоящего человека.

Будучи обездвиженным, Федор, как никто другой, понимал, с какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Он стал лауреатом «Премии МИРа», инициатором проектов для людей с инвалидностью. Поэтому неудивительно, что в июле 2020 года премия стала победителем в конкурсе Фонда президентских грантов. Сегодня «Премия добра Федора Тахтамышева» присуждается в пяти номинациях.

Премия направлена на привлечение внимания общественности к труду волонтеров, медицинских работников, социальных предпринимателей, активных граждан Ростова-на-Дону и области, заслуги которых нередко остаются в тени.

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