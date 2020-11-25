Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: как будем отмечать праздник во время пандемии коронавируса

Мы узнали о самых главных фишках во время предстоящих зимних торжеств. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: как отметят праздник во время пандемии коронавируса. О самых главных фишках во время предстоящих зимних торжеств в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Ростов» рассказала начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская.

- У нас необычный год, поэтому и мероприятия будут проводится с новыми подходами, - сообщила на волне 89,8 FM Яна Мурадовна. - Но все они пройдут с учетом ограничений, которые связанны с соблюдением эпидемических норм. Как вы знаете, в этом году введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, поэтому открытие главной городской елки пройдет в онлайн формате. Она будет установлена к 1 декабря у входа в парк имени Максима Горького. Там не будет зрителей, посмотреть официальное открытие можно будет в интернете. Что касается установленного там экрана, то он будет выполнять роль информационной поддержки, рассказывая и показывая об акциях, которые пройдут в предновогодние и новогодние дни в донской столице.

В частности, на смену праздничным концертам, которые шли в парке все зимние каникулы, теперь на главном городском экране будут крутить поздравительные ролики и видеопоздравления, которые каждый желающий сможет прислать в рамках городского конкурса. Не будет и торговых рядов, где можно купить праздничную атрибутику. Однако в этом году добавится много нового в оформление самого главного городского парка, по которому люди прогуливаясь смогут сфотографироваться и получить эстетическое удовольствие. Концерты переведут, как и в предыдущие праздники в интернет-формат.

Другой фишкой предстоящего зимнего праздника станет акция «Новогодний трамвай».

- Это наш совместный проект с департаментом транспорта, - рассказала в эфире радиостанции "Комсомолки" Яна Пилявская. - Смысл в том, что по городу будет ездить трамвай, оформленный в новогодним стиле. На его борту будут сказочные персонажи, а еще Дед Мороз и Снегурочка. Кроме того, планируются поздравления от сказочных персонажей и на остановках общественного транспорта. Так что праздничное настроение для горожан будет обеспечено.

ВАЖНО!

О том, какие еще изменения ждут ростовчан в Новый год слушайте сегодня, 25 ноября, в 17:03 на волне 89,8 FM. Свои предложения можете озвучить и по телефону прямого эфира по номеру: 333-25-22.

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