Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 ноября 2020 года: опасный вирус подхватили еще 309 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 309 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 25 ноября прирост за сутки - 309 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 38 078 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 309 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 154 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 221 дончанина. Выздороветь удалось 30 672 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 906,1. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (132), Каменске-Шахтинском (15), Сальском (13) районе, Новочеркасске (12), Новошахтинске (12), Таганроге (9), Аксайском (8), Верхнедонском (7), Миллеровском (7), Красносулинском (6), Неклиновском (6) районах, Волгодонске (6), Гукове (6), Багаевском (5), Мясниковском (5), Орловском (5), Песчанокопском (5), Кагальницком (4) районах, Шахтах (4), Зерноградском (3), Кашарском (3), Ремонтненском (3), Тарасовском (3), Усть-Донецком (3), Чертковском (3), Шолоховском (3) районах, Батайске (3), Звереве (3), Матвеево-Курганском (3), Волгодонском (2), Егорлыкском (2), Боковском (2), Куйбышевском (1), Азовском (1), Белокалитвинском (1), Веселовском (1), Октябрьском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,5 % - от 46 до 65 лет, 25,3 % - от 66 до 79 лет, 4,5 % - старше 80 лет, 1,9 % - дети. В стационарах содержатся 1 978 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин – 64, 65, 67, 68, две 70, 71, 73 и 77 лет и девять мужчин – 45, 48, двое 58, 65, 68, 72 и двое 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 23 544 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 95,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 118,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 476 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1112,84 тысячи исследований.

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