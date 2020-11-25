Пасмурный день и дождливый вечер ожидают ростовчан 25 ноября

В Ростове снова пройдет дождь Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще один тоскливый и пасмурный день ожидает ростовчан. В такую погоду только и хочется, что укутаться в теплый плед, взять чай или кофе - кому что по душе и удобно устроиться на диване перед телевизором или за чтением любимой книги. Но уж точно не идти на работу... Но тем, кто все-таки отправляется в офис, стоило бы запастись зонтиком.

В утренние часы будет тепло - от 0 до плюс 3 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 2 до плюс 4 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до плюс 3 градусов. В среду, 25 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, дождь пойдет только к вечеру, но будет достаточно сильным.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 6-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 72 до 98 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет продолжать понижаться.

АЛЛО!

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