Медики продолжают регистрировать все новые случаи заражения коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 ноября 2020 года: врачи зарегистрировали более шести тысяч больных с активной фазой COVID-19. В донской столице прирост за сутки - 121 человек, а общее числе зараженных по региону выросло на 313 заболевших.

Сейчас медики лечат в Ростовской области 6032 человек, часть из которых получают необходимое лечение дома. В донских стационарах с коронавирусом лежат 1970 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 158 человек.

По последним данным Роспотребнадзора, общее число зараженных коронавирусом с момента начала пандемии выросло до 38391 человек.

- В регистре умерших по результатам вскрытия за сутки оказались еще 15 человек с COVID-19. Это восемь женщин – от 64 до 81 года и семеро мужчин – от 60 до 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего за весь период жертвами коронавируса в области стали 1236 человек, - сообщили в правительстве Ростовской области.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 41 городе и районе региона. В тройке лидеров по заболевшим оказались Ростов-на-Дону - 121 человек, в Сальском районе 16 человек заболели коронавирусом, в Батайске -13.

По одному случаю зарегистрировано в Азовском районе, Звереве, Новочеркасске, Таганроге, Егорлыкском, Мясниковском, Пролетарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, а также Целинском районах.

Лаборатории региона за день провели 7048 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период специалисты выполнили 1119,9 тысячи исследований.

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