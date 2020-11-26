Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 ноября 2020 года: скончались еще 15 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 313 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Ростове-на-Дону на 26 ноября прирост за сутки - 313 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 38 391 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 313 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 158 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 236 дончан. Выздороветь удалось 31 123 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 913,6. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 41 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (121), Сальском (16) районе, Батайске (13), Новошахтинске (12), Каменске-Шахтинском (11), Орловском (11), Аксайском (10) районах, Шахтах (10), Тарасовском (9) районе, Волгодонске (8), Гукове (8), Константиновском (7), Неклиновском (7), Верхнедонском (6), Семикаракорском (6), Миллеровском (5), Зерноградском (4), Зимовниковском (4), Каменском (4), Песчанокопском (4), Шолоховском (4), Багаевском (3), Кагальницком (3), Чертковском (3), Белокалитвинском (2), Волгодонском (2) районах, Азове (2), Красносулинском (2), Матвеево-Курганском (2), Милютинском (2), Цимлянском (2) Азовском (1) районах, Звереве (1), Новочеркасске (1), Таганроге (1), Егорлыкском (1), Мясниковском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8 % - от 46 до 65 лет, 19,5 % - от 66 до 79 лет, 10,5 % - старше 80 лет, 3,2 % - дети. В стационарах содержатся 1 970 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин – 64, 67, 70, 73, 77, 79, 80 и 81 года и семеро мужчин – 60, 62, 65, 77, 82, 85 и 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 23 819 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 95,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 119,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 048 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 119,9 тысячи исследований.

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