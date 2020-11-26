Дождливое утро и пасмурный день: какая погода 26 ноября ожидает ростовчан

В Ростове снова будет пасмурно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростове ожидается теплая, но пасмурная погода. С утра есть вероятность дождя, но практически стихнет ветер, температура будет держаться на плюсовых отметках.

В утренние часы будет тепло - от плюс 1 до плюс 3 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 2 до плюс 3 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от минус 1 до плюс 1 градуса. В четверг, 26 ноября, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, дождь возможен только ранним утром.

Ветер сегодня сменит четыре направления: западное, северо-западное, северо-восточное, северное и юго-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 2-6 метров в секунду.

Атмосферное давление резко пойдет на повышение и составит 757-7563 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 98 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Видимость на дорогах из-за осадков будет снижена.

АЛЛО!

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