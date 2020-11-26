Остался без руки из-за ошибки врачей: донская больница должна выплатить 11-летнему ребенку полтора миллиона рублей

На скорой помощи ребенка отвезли из районной больницы в областную, но, даже несмотря на усилие ростовских специалистов, руку спасти не удалось

Мальчик из маленького поселка в одном из районов Ростовской области теперь всю жизнь будет не как все. На одном из детских праздников Иван Колосов (имя изменено - прим. ред.) получил серьезную травму. Он поставил ногу на мяч, из-за чего поскользнулся, упал и сломал правую руку.

РУКА ИЛИ ЖИЗНЬ

Уже через час он был в районной больнице. По словам адвоката Виталия Медко, который позже представлял интересы ребенка в суде, мальчика осмотрел дежурный врач.

- Ивану поставили диагноз «закрытый перелом» руки. Под наркозом наложили гипс и отправили домой, - рассказал специалист.

При этом, подчеркнул Виталий Медко, никакого другого лечения школьнику не назначили. В больницу класть его также не стали.

то за свою помощь семье Виталий Медко был удостоен чести стать лауреатом «Премии добра Федора Тахтамышева».Фото предоставлено героем публикации

- Ребенку наложили гипс в субботу. Сказали прийти на прием в понедельник утром, - отметил собеседник издания.

В назначенный день, спозаранку, Ваня с родителями был уже в больнице. Все выходные школьник мучился от нестерпимых болей в правой сломанной руке.

Вначале Ивана осмотрел специалист общего профиля, а только потом – травматолог. Он же снял гипс, после чего стало ясно - дело плохо.

- У ребенка началась гангрена. Оказалось, что перелом был открытым, - пояснил юрист.

Соответственно, и лечение при таком раскладе требовалось другое. Ивана в этот же день отправили в детскую областную больницу. Врачи бились за руку, как могли. Но, несмотря на все их усилия, встал вопрос: «Рука или жизнь». Конечность пришлось отрезать практически по самый локоть.

Об этой страшной истории узнал Виталий Медко. Он предложил семье юридическую помощь. Адвокат проделал огромную работу, чтобы выиграть суд с больницей. В нескольких регионах были сделаны экспертизы. Все специалисты сошлись в одном – мальчик остался без руки из-за врачей районной больницы. В итоге суд встал на сторону истцов.

Медучреждение обязали выплатить семье компенсацию в размере полутора миллионов рублей. Однако ответчик подал апелляцию. Но, по мнению Медко, вероятность того, что этот суд примет другое решение, крайне маленькая.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Естественно, эта сумма, в любом случае, не станет достойной компенсацией для мальчика. Без правой руки его образ жизни полностью поменялся. Иван не часто гуляет, так как опасается насмешек со стороны сверстников, заново учится писать, ведь он был правшой. Большую часть времени ребенок сейчас проводит за компьютером: Ване проще в виртуальном мире.

А еще семья не может добиться от государства нормального протеза.

- Тот, который предлагают, крайне примитивный. Ребенку требуется бионический, а его цена – полтора миллиона рублей. Более того, мальчик растет, и протез ему надо менять каждый год, - продолжает Виталий Медко.

Кстати, юрист намерен и дальше помогать Ване. Следующая цель адвоката – добиться для подростка качественного протеза, который, хоть и не заменить руку, но существенно облегчит подростку жизнь.

Отметим, что за свою помощь семье Виталий Медко был удостоен чести стать лауреатом «Премии добра Федора Тахтамышева».

НАША СПРАВКА

«Премию добра памяти Федора Тахтамышева» учредили совсем недавно. Награда получила имя «самого позитивного колясочника» из Ростова-на-Дону. Он прожил всего 21 год. Умер от редкого и очень сложного заболевания - спинально-мышечной атрофии.

Из-за своего недуга юноша не мог самостоятельно передвигаться. Но, несмотря на то, что был прикован к инвалидному креслу, являлся и является для многих примером настоящего человека. Будучи обездвиженным, Федор, как никто другой, понимал, с какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Он стал лауреатом «Премии МИРа», инициатором проектов для людей с инвалидностью. А в июле 2020 года премия стала победителем в конкурсе Фонда президентских грантов. Сегодня «Премия добра Федора Тахтамышева» присуждается в пяти номинациях. Премия направлена на привлечение внимания общественности к труду волонтеров, медицинских работников, социальных предпринимателей, активных граждан Ростова-на-Дону и области, заслуги которых нередко остаются в тени.

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