Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 ноября 2020 года: заразились вирусом еще 315 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 315 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ростове-на-Дону на 27 ноября прирост за сутки - 315 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 38 706 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 315 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 155 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 252 дончан. Выздороветь удалось 31 359 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 921,1. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 49 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (119), Каменске-Шахтинском (16), Батайске (13), Сальском (11) районе, Шахтах (11), Аксайском (10) районе, Волгодонске (10), Гукове (8), Орловском (7), Миллеровском (6), Семикаракорском (6), Тарасовском (6) районах, Азове (6), Белокалитвинском (5), Константиновском (5), Неклиновском (5), Песчанокопском (5), Шолоховском (5), Зимовниковском (4) районах, Звереве (4), Багаевском (3), Кагальницком (3), Октябрьском (3), Цимлянском (3) районах, Новошахтинске (3), Азовском (2), Верхнедонском (2), Заветинском (2), Зерноградском (2), Красносулинском (2), Матвеево-Курганском (2), Морозовском (2), Мясниковском (2), Пролетарском (2), Тацинском (2), Целинском (2), Чертковском (2) районах, Донецке (2), Новочеркасске (2), Веселовском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Егорлыкском (1), Каменском (1), Кашарском (1), Куйбышевском (1), Милютинском (1), Усть-Донецком (1) районах, Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,7 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,8 % - от 46 до 65 лет, 20,6 % - от 66 до 79 лет, 6 % - старше 80 лет, 2,9 % - дети. В стационарах содержатся 1 926 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин – 61, 68, 69, 74, 74, 80, 83 и 86 лет – и восемь мужчин – 31, 53, 59, 65, 71, 75, двое 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 24 101 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 95,8 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 119,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 357 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1128,2 тысячи исследований.

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