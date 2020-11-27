Утренний мороз заставит утеплиться ростовчан

В Ростове будет стоять ясная погода Фото: "КП" Архив

Небольшой мороз ударит по донской столице с утра, но уже днем выглянет солнце и значительно распогодится. Небольшой южный ветерок тоже внесет свою лепту в потепление.

В утренние часы будет достаточно прохладно - от минус 3 до 0 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 4 градуса. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 2 до 0 градуса. В пятницу, 27 ноября, в донской столице с утра будет немного облачно, но потом выглянет яркое солнце и немного прогреет землю и воздух, а к вечеру снова набегут облака. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: юго-западное и южное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы и составит 762-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 62 до 94 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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