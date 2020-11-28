Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 ноября 2020 года: количество зараженных превысило 39 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 317 человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове-на-Дону на 28 ноября прирост за сутки - 317 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 39 023 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 317 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 160 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 273 дончан. Выздороветь удалось 31 638 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 928,6. Коэффициент распространения инфекции – 1.

Новые инфицированные зарегистрированы в 37 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (124), Белокалитвинском (14) районе, Новошахтинске (13), Новочеркасске (12), Волгодонске (11), Каменске-Шахтинском (11), Шолоховском (11), Верхнедонском (10), Сальском (10), Аксайском (8), Зерноградском (8), Красносулинском (7) районах, Азове (7), Неклиновском (6) районе, Батайске (6), Миллеровском (5), Мясниковском (5) районах, Таганроге (5), Тацинском (4) районе, Гукове (4), Егорлыкском (3), Орловском (3), Песчанокопском (3), Тарасовском (3), Усть-Донецком (3), Целинском (3) районах, Шахтах (3), Багаевском (2), Кагальницком (2), Константиновском (2), Милютинском (2), Семикаракорском (2), Веселовском (1), Заветинском (1), Октябрьском (1), Ремонтненском (1) районах, Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,8 % - от 46 до 65 лет, 18,6 % - от 66 до 79 лет, 5,7 % - старше 80 лет, 4,4 % - дети. В стационарах содержатся 1 946 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин – 63, 64, 65, 68, 69, 74, 77, 78, 81, 82 и 93 лет и 10 мужчин – 35, 60, 62, 64, 67, 68, 72, 76, 77 и 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 24 382 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 96 013 человек. За весь период за помощью к медикам обратились 120,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день привели 7 907 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1136,2 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 ноября 2020 года: заразились вирусом еще 315 человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 27 ноября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!