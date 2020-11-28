Теплый и пасмурный день ожидает ростовчан 28 ноября

В Ростовской области будет облачно и пасмурно Фото: "КП" Архив

Теплая погода будет стоять в Ростове с утра и до самого вечера, но как только тьма накроет город, теплый южный ветер сменится холодным восточным и сразу резко похолодает.

В утренние часы будет достаточно прохладно - до плюс 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 6 до плюс 7 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 1 до минус 1 градуса. В субботу, 28 ноября, в донской столице в течение всего дня дня будет стоять облачная и пасмурная погода, небо прояснится только когда стемнеет. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, юго-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы и составит 761-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 91 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Но уже днем нужно будет сбросить немного теплых вещей.

АЛЛО!

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