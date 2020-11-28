Счет в матче ФК "Ростов" - ФК "Динамо" открыл игрок желто-синих Дмитрий Полоз

Первый гол в матче "Ростов"-"Динамо" забил Дмитрий Полоз. Фото: ФК "Ростов"

Первый гол в матче ФК "Ростов" - ФК "Динамо" в рамках 16-го тура чемпионата России РПЛ забил Дмитрий Полоз.

Мяч залетел в ворота на 35-й минуте матча. Судья назначил пенальти в ворота "Динамо" после того, как Даниил Фомин жестко нарушил правила и во время атаки сбил с ног Армина Гиговича.

На 11-метровую отметку установил мяч Дмитрий Полоз. Затем легким ударом отправляет мяч в левый угол ворот гостей. Антон Шунин не угадывает направление полета сферы и мяч оказывается в сетке.

Таким образом счет в матче становится 1:0 в пользу хозяев поля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" - ФК "Динамо" 28 ноября: время онлайн-трансляции матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

ФК "Ростов" - ФК "Динамо" 28 ноября: прогноз, составы, ход встречи.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!