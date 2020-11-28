Что произошло в "Ростове" после матча против "Динамо"

Валерий Карпин оценил игру "Ростова". Фото: ФК "Ростов"

Валерий Карпин оценил игру своей команды после матча с "Динамо".

По словам тренера желто-синих, ростовчане не всегда играли хорошо, но результат игры наставника порадовал. Больше ему понравился даже счет на табло, нежели сама игра. Карпин отметил, что "Динамо" достаточно сложный соперник.

- «Динамо» - хорошая команда, были готовы физически, тактически, они меняли рисунок игры по ходу матча. Непростой соперник. Не ожидали такого результата, - высказал мнение Валерий Карпин.

Тренер дал игрокам установку просто делать то, что отрабатывали на тренировках. Но то, что больше всего тревожит Валерия Карпина - отсутствие стабильности.

- У нас каждую игру по несколько человек не могут принять участие по разным причинам. Не можем сыграть несколько матчей одним и тем же составом подряд, - посетовал наставник желто-синих.

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