Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 ноября 2020 года: в регионе побит рекорд по смертности за сутки

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 320 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону на 29 ноября прирост за сутки - 320 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 39 343 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 320 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 165 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 296 дончан. Выздороветь удалось 31 915 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 936,2. Коэффициент распространения инфекции – 1.

Новые инфицированные зарегистрированы в 40 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (113), Новошахтинске (13), Таганроге (12), Каменске-Шахтинском (11), Сальском (10) районе, Волгодонске (10), Аксайском (10) районе, Новочеркасске (9), Шолоховском (9), Миллеровском (8), Верхнедонском (8), Белокалитвинском (8), Неклиновском (7) районах, Шахтах (7), Кагальницком (6) районе, Батайске (6), Гукове (6), Зерноградском (5), Орловском (5), Семикаракорском (5), Тацинском (5), Усть-Донецком (5) районах, Азове (5), Донецке (4), Заветинском (4), Багаевском (3), Боковском (3), Егорлыкском (3), Константиновском (3), Тарасовском (3), Азовском (2), Веселовском (2), Дубовском (2), Мясниковском (2), Волгодонском (1), Матвеево-Курганском (1), Октябрьском (1), Песчанокопском (1), Целинском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,4 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,9 % - от 46 до 65 лет, 20,3 % - от 66 до 79 лет, 7,2 % - старше 80 лет, 2,2 % - дети. В стационарах содержится 2 021 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин – 44, 63, 66, 69, 70, 72, 74, 77, 79, 83 и 86 лет и 12 мужчин – двое 50, 52, 59, двое 63, 67, 73, 76, 81, 82, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 24 622 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 96,29 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 120,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 219 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 144,4 тысячи исследований.

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