Весьма теплый день выдастся ростовчанам 29 ноября

В донской столице ожидается теплая, но ветреная погода Фото: "КП" Архив

Хотя с утра еще будет облачно и достаточно прохладно, то днем погодка разгуляется и даже даст ростовчанам шанс погреться в теплых солнечных лучах. Даже несмотря на холодный ветер, на улицу выйти будет приятно.

В утренние часы будет достаточно прохладно - от плюс 1 до плюс 3 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 7 до плюс 9 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до плюс 6 градуса. В воскресенье, 29 ноября, в донской столице с утра будет немного облачно, но к полудню распогодится и выглянет яркое солнце, которое и прогреет воздух до таких отметок. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: юго-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы и составит 761-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 76 до 95 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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