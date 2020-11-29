Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 ноября 2020 года: еще 330 человек подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области за сутки заболели коронавирусом 330 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 29 ноября прирост за сутки - 330 человек.

В донском регионе установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. За минувший день, по последним данным Роспотребнадзора, опасную инфекцию подхватили еще 330 человек. Общее количество зараженных достигло уже 39 673 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 944. Коэффициент распространения инфекции равен единице.

Кроме того, из общего количества заболевших 168 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За вчерашний день от коронавируса скончались еще 15 человек. Всего врачи не смогли спасти жизни 1 311 дончан.

- За весь период в области выздоровел 32091 заболевший, в том числе за последние сутки – 176, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 ноября 2020 года: в регионе побит рекорд по смертности за сутки.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 29 ноября.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!