Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 ноября 2020 года: 330 случаев заражения зарегистрировано за сутки

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 330 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 30 ноября прирост за сутки - 330 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 39 673 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 330 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 168 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 311 дончан. Выздороветь удалось 32 091 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 944. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 45 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (117), Новошахтинске (14), Сальском (11), Верхнедонском (10) районах, Таганроге (10), Волгодонске (9), Миллеровском (9), Неклиновском (9), Шолоховском (9) районах, Батайске (8), Каменске-Шахтинском (8), Новочеркасске (8), Белокалитвинском (7) районе, Шахтах (7), Заветинском (7), Аксайском (6), Волгодонском (5) районах, Гукове (5), Кагальницком (5), Орловском (5), Семикаракорском (5), Усть-Донецком (5), Азовском (4), Зерноградском (4), Константиновском (4), Тарасовском (4), Боковском (3) районах, Азове (3), Донецке (3), Егорлыкском (3), Красносулинском (3), Багаевском (2) районах, Звереве (2), Каменском (2), Кашарском (2), Морозовском (2), Мясниковском (2), Веселовском (1), Дубовском (1), Куйбышевском (1), Матвеево-Курганском (1), Песчанокопском (1), Родионово-Несветайском (1), Целинском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,2% - от 46 до 65 лет, 22,7% - от 66 до 79 лет, 5,8% - старше 80 лет, 2,7% - дети. В стационарах содержатся 2 045 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин, 55, 68, 75, 83, 84 и две 87 лет, и восемь мужчин – 58, 68, 70, 77, трое 80 и 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 24 861 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 96,66 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 121,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 065 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 152,4 тысячи исследований.

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