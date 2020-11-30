Теплая, но дождливая погода ожидает ростовчан в последний день ноября

Осень в Ростове окончится проливным дождем Фото: "КП" Архив

Осень попрощается с ростовчанами проливным дождем, но достаточно теплым воздухом. Ситуацию усугубит усиливающийся холодный ветер. Атмосферное давление будет держатиься в рамках нормы.

В утренние часы будет достаточно тепло - от плюс 4 до плюс 5 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 5 до плюс 6 градусов. Но к вечеру снова похолодает - о плюс 4 до плюс 5 градусов. В понедельник, 30 ноября, в донской столице будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается с самого утра и будет поливать до вечера.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 8-14 метров в секунду.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы и составит 761-763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 73 до 93 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 9 градусов.

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