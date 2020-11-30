Очное обучение и санитарный контроль: парламентарии обсудили борьбу с коронавирусом на Дону

Борьбу с COVID-19 обсудили в донском парламенте. Фото: пресс-служба ЗС РО

С марта наш регион из-за коронавируса живет по новым правилам. Несмотря на все усилия, направленные на борьбу с ковидом, речь о спаде пандемии пока не идет.

Так, по состоянию на 30 ноября за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 334 человека и на утро 30 ноября нарастающим итогом достигло 40 007. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 161 человек. В регистре умерших - еще 15 человек.

В связи со сложившейся ситуацией в Законодательном собрании Ростовской области прошло заседание, в котором участвовали депутаты и специалисты различных ведомств.

КОВАРНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Первый заместитель председателя Законодательного собрания - председатель комитета по бюджету, депутат Сергей Михалев отметил, что необходимо продумывать действия по реабилитации людей, переболевших ковидом.

- Мне и другим депутатам поступают такие обращения. Коронавирус - коварная инфекция, она бьет по иммунитету. У излечившихся людей нередко возникает обострение хронических заболеваний, - сообщил Сергей Михалев.

В связи с этим, уверен депутат, требуется продумать вопрос о госпитализации людей с легочными патологиями. Кроме того, по мнению Сергея Михалева, необходимо материально стимулировать врачей.

- Остаются актуальными кадровые вопросы. Например, на момент начала пандемии в Ростовской области на 1 432 терапевтических участка приходилось 932 врача-терапевта, - сообщил вице-спикер. - Среди факторов, которые призваны стимулировать приток специалистов в сферу здравоохранения, должны быть рост заработной платы, максимально льготное обеспечение жильем и другие меры.

По информации главы областного управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева, который выступил на заседании с докладом, в последние недели наибольший прирост больных ковидом наблюдается в четырех северных районах Ростовской области.

- На мой взгляд, в марте-мае 2020 года в том числе усилиями по линии санитарно-карантинного контроля нам удалось максимально ограничить на Дону распространение коронавирусной инфекции. Весенний карантин позволил нам не сорваться в пике и не уйти во взрывную заболеваемость, - подчеркнул Евгений Ковалев.

А ЧТО СО ШКОЛАМИ?

Глава областного управления Роспотребнадзора напомнил, что в настоящее время в аэропорту «Платов» каждый борт, прибывающий из-за рубежа, проходит санитарный контроль. Кроме того, посты контроля работают в морских портах и на сухопутных пограничных пунктах. С июля и по настоящее время у лиц, прибывающих как за рубежом, так и передвигающихся по России, ковид выявлен у 760 человек.

- Детские сады и школы в Ростовской области работают в очном режиме. Заражение педагогов и детей имеет место, но они не превышает одного процента от общего количества классов и групп, и в числовом выражении это единичные случаи. Там, где выявляются повторные случаи заражения, класс переводится на карантин. Сейчас в регионе на дистанционное обучение временно переведены только 20 из 22 000 классов в школах всех муниципальных образований региона, - отметил Ковалев.

Также он считает, что очную форму обучения необходимо сохранять.

По информации Роспотребнадзора, ситуация, связанная с противодействием распространению коронавирусной инфекции, которая сложилась в настоящее время в Ростовской области, является непростой, но управляемой. Крупных вспышек пандемии на территории региона не зарегистрировано.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Ростов», еще в начале пандемии главный спикер донского Заксобрания Александр Ищенко призвал коллег оказывать посильную помощь в борьбе с ковидом. Депутаты активно включились в волонтерское движение. Они оказывают немалую помощь больницам.

Так, на минувшей неделе в БСМП Таганрога были переданы кислородный концентратор, средства защиты, более 200 продуктовых наборов и две тонны питьевой воды.