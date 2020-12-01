Покерный подполковник: игравшим в подпольном казино полицейским заинтересовалось следствие

Оперативники в элистинском нелегальном казино. ФОТО: пресс-центр МВД.

Высокий полицейский чин из Калмыкии в ближайшее время может оказаться под следствием. Информацию о нем собственная служба безопасности МВД намерена направить в Следственный комитет, рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных структурах.

ИГРОК В ПОГОНАХ

Поводом для расследования стал громкий инцидент в Элисте в конце октября нынешнего года. Тогда оперативники ФСБ, полиции и спецназ Росгвардии накрыли в калмыцкой столице два нелегальных игорных покерных клуба. Одно из заведений, куда ворвались оперативники, находилось в помещении бывшего ресторана «Богдо» на улице Ленина. Второй клуб располагался в частной многокомнатной квартире в шахматном районе Сити-Чесс. Именно там, к своему удивлению, спецназовцы застали полицейского подполковника. Он вместе с другими посетителями раскидывал карты очередной покерной партии.

Тогда же оперативники задержали семерых подозреваемых в организации подпольных казино. С места вывезли пять покерных столов, игорный реквизит, наличные. Работали покерные залы около года. Следователи считают, что на нелегальной игре владельцы заработали около 11 миллионов рублей.

ИЗ КАЗИНО - В ОТПУСК

Провинившийся подполковник сразу же отправился в отпуск, пояснил источник «КП». Ситуацию для него усложняет то, что первые выговоры за двадцать лет службы в МВД он получил только в нынешнем году, незадолго до истории с казино. Кроме того, известно, что посетители заходили в помещения клубов только имея секретный код. Сказать, что он оказался за покерным столом случайно полицейскому не удастся. Известно, что несколько лет он был в чести в республиканском уголовном розыске. Оперативник увлекался бильярдом и участвовал в местных турнирах.

В республиканском Следственном комитете и в управлении пока не дают каких-либо официальных комментариев по ситуации. Хотя силовики говорят, что уголовные дела против владельцев покерных клубов расследуются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опять весна: в Ростове обещают нетипичное для начала зимы тепло

Рассказываем, когда ждать высоких температур (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.