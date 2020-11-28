Врачи провели уникальную операцию и выпрямили сильно деформированные стопы жительнице Ростова-на-Дону

Ростовчанка признается, что благодаря золотым рукам доктора, она снова может ходить. Фото: Личный архив героя публикации

- О том, что у меня что-то не в порядке с ногами, родители впервые начали замечать, когда мне исполнилось лет шесть, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» ростовчанка Галина Бецкая. - Стопы стали причудливо изгибаться и выворачиваться в обратную сторону, я стала плохо ходить, постоянно падать, а обычную обувь подобрать становилось все труднее и труднее.

СЛУЧАЙНАЯ МУТАЦИЯ

Галина вспоминает, что родители показывали ее разным специалистам, записывали на консультацию к врачам в различных медучреждениях. Но точный диагноз юной пациентке очень долго не могли поставить.

- У нас в Шахтах врачи в те годы просто разводили руками, - продолжает она. - Констатировали лишь, что мышцы в тонусе и поэтому происходит искривление голеностопа. И пальцев ног. Но вот как с этим бороться, никто толком и не знал. Так было до 12 лет, а потом в одном из медучреждений Ростова мне сделали генетический анализ. И сообщили, что это болезнь Шарко-Мари-Тута. Под этим мудреным названием значится врожденное неврологическое заболевание.

Однако, в семье никто из родных таким заболеванием не страдал. Стопы у всех были обыкновенные. Решили, что это так «гены неудачно наложились». И произошла мутация одой из хромосом.

Кстати, специалисты говорили, что такое врожденное заболевание с высокой долей вероятности могло быть у всех детей этой семейной пары. И выяснилось, что и у брата Галины, который младше ее на год, тоже есть предрасположенность к нему. Правда, в более легкой форме. Но на его походке, и образе жизни, к счастью, это практически не отразилось. А вот Гале пришлось по полной программе испить всю чашу страданий, связанных с этим заболеванием.

Супруг во всем поддерживал Галину. Фото: личный архив героев

НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ БОЛЕЗНЬ НЕ ПОМЕХА!

- В 15 лет мне сделали две операции на мягких тканях, но они не дали результата, - рассказывает Галина. - В 18 лет мне поставили аппарат Илизарова. Подкручивали, исправляя походку с его помощью… Вскоре после того, как его сняли, деформация вернулась и стало еще хуже.

Но, не смотря на все испытания, Галина обладала каким-то особым обаянием. Она решила, что пусть не дано ей легкой походки… Но жизнь на этом ведь не заканчивается. И познакомилась в интернете с хорошим парнем Денисом, ее ровесником. Болезнь свою от него не скрывала. Они стали общаться. И он полюбил ее всей душой. А когда ушел в армию, Галина его ждала. Позже они поженились. Вскоре у пары родилась первая дочь, а в 24 года Галя родила мужу вторую.

Муж всегда помогал Галине: и если нужно, то и на руках в прямом смысле носил.

Правда, после беременностей деформация стоп усилилась.

- В 25 лет я уже не могла ходить без палочки. И обувь, специальная, заказанная на предприятии для инвалидов мне тоже уже не подходила, - говорит женщина. - В ней больно было ходить. Ведь я уже практически не на стопу опиралась на одной ноге, а на ее ребро. Ситуация с другой ногой была чуть лучше.

МУЖСКИЕ ШЛЕПАНЦЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ

В качестве обуви ростовчанка приспособила обычные мужские литые летние шлепанцы. Подвязывала их подручными средствами. Так ходила и зимой, и летом. Болезнь шаг за шагом отнимала у нее те тихие семейные, повседневные и женские радости, о которых другие женщины, не имеющие таких проблем с ногами, даже и не задумываются.

Но ростовчанка не сдавалась. Начала изучать информацию в интернете. Узнала, что есть квоты на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Дождалась своей. И ее отправили в Санкт-Петербург.

- В Санкт-Петербурге я попала в НИИ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена к доктору медицинских наук, профессору Леониду Соломину и кандидату медицинских наук, доценту Елене Щепкиной, - рассказала ростовчанка. - Они осмотрели меня и сказали, что это очень интересный случай. Давно они такого не видели. И я, увидев блеск в их глазах, поняла, что мой редкий случай – это как вызов для них! Выполнив первый оперативный этап, питерские специалисты сказали, что в ГБСМП Ростова-на-Дону работает их коллега – травматолог-ортопед Роман Мыцыков, который занимается лечением подобных врожденных заболеваний, приобретенных деформаций конечностей, травм и их последствий*.

Так стопа ростовчанки выглядела раньше. Фото: личный архив героев

КАК БУДТО СНЯЛИ ОКОВЫ!

Так Галина нашла того самого своего врача. «Поворот» деформированной конечности пациентки проходил в несколько этапов и занял почти год. Она признается, что поначалу несколько опешила от того, что снова придется носить аппарат Илизарова. Но Роман Юрьевич так интересно рассказывал о новой методике и вселил в нее такую уверенность в хорошем результате, что она мужественно и терпеливо проходила этап за этапом лечения.

- Когда после последнего этапа коррекции мою ногу освободили, и я увидела результат, встав на всю стопу, а не на ее ребро, то вы себе просто не представляете, что я испытала! – делится эмоциями Галина. - Счастье. А еще гордость за доктора! Ведь он вдохнул в меня новую жизнь. Роман Юрьевич удивительный человек и искренне увлеченный своим делом профессионал. Прекрасно, что такой доктор есть в Ростове.

Она рассказала, как впервые за долгие годы отправилась в магазин и купила себе нормальную обувь. Правда, пока ей лучше подходит та, что на шнуровке. Но женщина уже задумалась и о туфельках на небольшом каблучке. Она счастлива, что нормально может прогуляться и с мужем по улице, и отвести за ручку в школу младшую дочь.

- Да, я не смогу легко сбежать вниз по лестнице, как это делают другие. Но я обрела возможность нормально ходить. С меня будто сняли оковы! – улыбается Галина Бецкая.

НАША СПРАВКА

Болезнь Шарко-Мари-Тута названа по фамилии трех врачей, занимавшихся исследованием болезни, подробно описавших ее симптомы и давших ее классификацию. Суть в том, что заболевание возникает из-за мутировавшей неправильной хромосомы. В результате нарушается баланс сгибателей и разгибателей мышц. Сгибатели всегда сильнее. А тут они становятся просто несоразмерно сильнее разгибателей. Настолько, что деформируются даже кости. И, если болезнь прогрессирует, то скрючиваются сначала стопы, а затем и руки.

Рентгене Эйфелевой башни в миниатюре. Фото: Личный архив героя публикации

КСТАТИ*

В соавторстве с питерскими травматологами - профессором Л.Н. Соломиным, к.м.н. В.А. Виленским, А.И. Утехиным, разработавшим оригинальный ортопедический гексапод и компьютерную программу для пассивной навигации к аппарату Илизарова - новую уникальную технологию в Ростове-на-Дону внедрил и успешно применяет Роман Мыцыков.

Суть ее в том, что врач загружает рентгенограммы в компьютерную программу. И планирует будущую коррекцию по анатомическим или по механическим осям костных фрагментов. Прорисовывает в программе перемещаемый костный фрагмент в прямой и боковой проекции. И программа показывает положение, которое он примет после коррекции деформации. Программа автоматически предотвращает повреждение крупных нервов и сосудов от перерастяжения. А «продвинутая» система контроля исключает ошибки пользователя в расчетах. Позволяя добиться идеального варианта исправления конечности для данного конкретного случая. И, практически из любого положения, изменяя длинны опор гексапода на заданные софтом величины, позволяет вернуть конечность к анатомически правильному виду.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Среди недавних пациентов доктора - мужчина, ногу которого раздробила упавшая тяжелая бетонная плита. Собирали раздробленную конечность буквально по кусочкам. А пациент теперь не только ходит, но и танцевать может! Была и другая пациентка – молодая девушка, тоже страдавшая от редкого врожденного заболевания: одна ее нога не росла и со временем стала гораздо короче другой. А теперь она может похвастаться идеально ровными ножками.

В списке - еще десятки пациентов со сложнейшими переломами конечностей после ДТП, катастроф и различных травм.

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