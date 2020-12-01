Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 декабря 2020 года: рекорд по заболеваемости за сутки снова побит

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 334 человека Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ростове-на-Дону на 1 декабря прирост за сутки - 334 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 40 007 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 334 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находится 161 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 326 дончан. Выздороветь удалось 32 399 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 952. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 36 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (127), Новочеркасске (15), Таганроге (14), Новошахтинске (12), Батайске (11), Гукове (11), Миллеровском (11) районе, Азове (9), Шахтах (9), Морозовском (9), Сальском (9), Белокалитвинском (8), Шолоховском (8), Песчанокопском (8), Азовском (7), Целинском (6), Аксайском (5) районах, Волгодонске (5), Константиновском (5), Октябрьском (5), Семикаракорском (5), Тарасовском (5), Зерноградском (5) районах, Каменске-Шахтинском (4), Багаевском (3), Волгодонском (3), Мясниковском (3), Неклиновском (3), Каменском (2) районах, Звереве (1), Дубовском (1), Егорлыкском (1), Кашарском (1), Куйбышевском (1), Родионово-Несветайском (1), Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,9 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,4 % - от 46 до 65 лет, 18,6 % - от 66 до 79 лет, 6,3 % - старше 80 лет, 7,8 % - дети. В стационарах содержатся 2 130 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин, 62, 67, 68, две 69, 71, 72 и 84 лет, и семеро мужчин – 38, 59, 63, 67, 70, 74 и 80 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 25 149 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 96,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 122,05 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 027 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 158,5 тысячи исследований.

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