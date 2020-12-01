Ураганный ветер и резкое падение температуры: какие еще сюрпризы приготовила погода ростовчанам в первый день зимы

Ураганный ветер принес похолодание в Ростов-на-Дону Фото: "КП" Архив

После невероятно теплых выходных, когда температура воздуха достигала чуть ли не плюс десяти градусов, на ростовчан обрушились холода. Внезапно поднявшийся ветер снизил температуру до нулевой отметки. Кроме того, ранним утром ростовчане могли столкнуться с мелким дождем и даже небольшим мокрым снегом.

В утренние часы будет достаточно холодно - от плюс 1 до плюс 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от 0 до плюс 1 градусов и сохранится такой до самого вечера. Во вторник, 1 декабря, в донской столице будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, мелкий дождь дождь ожидается только ранним утром.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 13-16 метров в секунду.

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы и составит 761-762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 72 до 85 процентов.

Сильных магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения достигнут своих максимальных отметок.

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Кроме того, усилится холодный восточный ветер.

АЛЛО!

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