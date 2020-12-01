Надел парадный китель и пошел ко дну вместе с кораблем: откровения моряка дальнего плавания

Работа в море всегда сопровождена рисками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ростовской области, механик, тридцать лет проработавший моряком, раскрыл все тонкости своей непростой профессии. 59-летний Игорь Петров бредил морем со школьной скамьи. Морские рассказы Жюля Верна и Джека Лондона будоражили его воображение.

- У меня отец был капитаном, правда, ходил по реке. Видимо, гены и литература сыграли свою роль при выборе профессии. После школы поступил в «Седовку», ну а потом пошел работать во флот, - рассказывает мужчина.

А после начались моря и океаны.

ЖЕНА ЖДАЛА ПО ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Практически всю молодость Игорь провел в море. Говорит, что рейсы были долгими – по девять месяцев. А дома – жена и маленькая дочь.

- Конечно, сердце разрывалось от тоски по ним, но другой работы я не знал. А кормить семью надо было. Помню, как раз был распад Советского Союза. Дефициты в стране – страшные. А наша семья жила в райцентре. Это не Ростов, там даже сосиски на прилавках были в радость, - вспоминает те годы наш собеседник.

Из каждого рейса Игорь привозил домой не только валюту, но и подарки.

- Настоящая Барби, ее брал в Сингапуре, у доченьки появилась в городе у самой первой. Одежду своим девочкам тоже привозил из-за границы. Так что они у меня самые модные в городке нашем были, - улыбается моряк. – А еще вез из тех рейсов консервированные ананасы, сушеные бананы, шоколадные батончики, «Киндер Сюрпризы» и блоки со жвачками. Вы не представляет, какой восторг испытывала дочь. Для нее все это было «деликатесами».

Ну а потом, после недолгих отгулов, опять моря, океаны и дальние страны.

Моря и океаны всегда манили Игоря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АФРИКА КАК ДОМ РОДНОЙ

Кстати, Игорь работает моряком по сей день. За несколько десятков лет он побывал чуть ли не во всех портах мира: США, Куба, Мексика, Китай, Япония, Индия, Австралия Африка.

- С последним континентом связаны особые воспоминания. Во–первых, я бывал там так часто, что иногда возникало ощущение, что это мой второй дом. Ну что могу сказать. Везде нищета и антисанитария. Но пару баров мы с мужиками посмотрели, было весело, - вспоминает моряк дальнего плавания.

Как-то мужчина в рейсе заболел. А шли они, как раз, на Африку. Ну и списали механика, домой отправили.

- Очень переживал, что контракт сорвался, в деньгах потерял. А потом выяснилось, что все к лучшему. Когда судно стояло в порту одной из африканских стран, утонул местный житель, - вспоминает он. - По непонятным причинам заподозрили, что к этому причастен наш российский экипаж. В итоге капитана, его первого помощника и механика, которого выслали мне на замену, посадили на полгода в местную тюрьму. А вы представляете, какие там условия?! Грязь, жара, насекомые и малярия. Так что, можно, сказать, мне несказанно повезло. Ведь если бы не пошатнувшееся на тот момент здоровье, за решеткой оказался бы я. Ребят в итоге опустили, но нервы им помотали изрядно.

БЕДА В ЧЕРНОМ МОРЕ

И еще один случай наш собеседник запомнил навсегда.

- Было это пару лет назад. Ходили по Черному морю. Зерно в Турцию перевозили. Сухогруз наш принадлежал иностранной компании. Пароход был очень хлипким. Днище – запаяно, так как в прямом смысле расползалось по швам. Так вот, надвигался шторм. А он в Черном море зимой – страшная вещь. До девяти баллов доходит. Капитан доложил судовладельцу, что надо встать на рейд, - рассказывает Игорь.

Но бизнесмен был непреклонен. Так как в контракте по поставке зерна были прописаны четкие сроки и компании грозила неустойка. Поэтому экипажу был отдан приказ – идти в Турцию, несмотря на ненастье.

К счастью, Игорь за неделю до этого списался. А вот его друзья, члены экипажа, с которым мужчину связывали годы тяжелого труда, попали в беду.

Как и предполагал капитан, судно начало тонуть. Причем, вошло воду практически перпендикулярно: кормой вниз. А за полчаса до этого капитан предупредил экипаж, что корабль пойдет ко дну.

- Мужики надели гидрокостюмы, упаковали в полиэтилен деньги и документы. Кто-то успел спустить шлюпки, но, видимо, не все. А капитан… Он надел парадный китель и даже не попытался спастись. Пошел ко дню вместе с кораблем. Видимо, понимал, что крайним сделают его. Да и гордость не позволила покинуть пароход,- с болью в голосе рассказывает механик.

Погиб также боцман. Его разрубило винтом. А те, кто не попал в шлюпки, часа два плавали в открытом море, дожидаясь спасателей. Благо, успели надеть гидрокостюмы, иначе бы просто замерзли.

ОБВИНИЛИ В ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ

А во время одного рейса в Африку наши российские моряки решили приобрести экзотических животных.

- Приятель взял лемура. Очень милое животное. Правда, во время сна он его нечаянно раздавил. А вот другой приобрел двух попугаев и посадил их в клетку, - рассказывает механик. - Так вот, с попугаями также вышла весьма неприятная история. Надо сказать, что судно из Африки шло в Австралию. А законы, охраняющие права животных, там очень суровы.

О ЧП с лемуром, конечно, местные власти не узнали. Но беда пришла, откуда не ждали.

По прибытию в порт начались, как полагается, разные проверки. Осматривали груз, документы. И вдруг проверяющие заметили двух попугаев. Что тут началось!

- Выяснилось, что клетка для двоих особей слишком мала, владельца птиц чуть ли не обвинили в жестоком обращении с пернатыми, - говорит моряк. - В итоге, наложили на компанию огромный штраф. Точно не помню, о какой сумме шла речь, что-то в районе тысячи или двух тысяч долларов.

С тех пор члены этого экипажа зареклись заводить питомцев на борту.

ЖЕНЩИНА - К БЕДЕ

А вот поговорка о том, что женщина на пароходе – к беде, вовсе себя не оправдывает.

- У нас повар – женщина. Готовит прекрасно. Но, правда, строгая очень. Каким-то образом умудряется подключать к чистке картофеля половину экипажа. Ведь готовить ей приходится в промышленных объемах, - делится тонкостями быта на борту Игорь Петров.

Мужчина говорит, что профессия моряка – тяжелая, сопровождается большими рисками, а еще и эмоционально выматывающая – ведь близких приходится не видеть по много месяцев. Но ни на какую другую он бы ее не променял.

- Океан просто манит меня. Там, где-то на экваторе, другой воздух, другой запах и даже звезды сияют по–иному, - признался моряк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Исповедь стюардессы: как ведут себя в самолете звезды, кто занимается сексом и почему «курица или рыба» вредны

Бортпроводница из Ростова-на-Дону рассказала «КП» изнанку профессии

Стюардесса - одна из немногих профессий, которая до сих пор окутана ореолом таинственности. На борту улыбчивые барышни вежливо отвечают даже на самые бредовые вопросы. А что происходит за шторкой с тележками для обедов? Какие вопросы обсуждают красавицы в строгой форме?