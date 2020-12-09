"Сохранить его будет очень сложно": ростовские власти рассказали о судьбе дома, который хотели снести

Дом расположен на улице Станиславского, 39. Фото: соц. сети

В Ростове-на-Дону вокруг ветхого здания, расположенного на улице Станиславского, 39, которое городские власти решили снести, разгорелась бурная полемика. На защиту дома встали местные жители. Люди посчитали, что постройка начала прошлого века представляет особую ценность, напоминает жителям о Великой Отечественной войне.

"ЭТО ПАМЯТНИК ВОЕННОЙ СЛАВЫ"

На фасаде дома до сих пор можно увидеть следы от снарядов и пуль. Сейчас оно в аварийном состоянии: обваливается кирпичная кладка, разрушилась крыша, выбиты окна, внутри ночуют маргиналы. Но после информации о его сносе люди устроили импровизированные поминки дома и оставляли на подоконниках красные гвоздики.

- Дом необходимо сохранить, это памятник военной славы, - резюмировали неравнодушные ростовчане в соцсетях.

Такая реакция заставила власти посмотреть на здание по-новому. Администрация города организовала пресс-конференцию, чтобы определить судьбу постройки.

Глава города Алексей Логвиненко отметил, что изначально снос дома инициировала прокуратора. Представители надзорного ведомства обратили внимание, что некоторые аварийные постройки в городе опасны для жителей и обратились в суд, который обязал администрацию заняться ими. В списке зданий, подлежащих уничтожению, был и доходный дом Науменко.

- Снос дома - это открытая процедура, проводился конкурс. Было техническое задание, затем появился подрядчик. Никаких вопросов от жителей к администрации на этих этапах не поступало, - отметил Логвиненко.

"СОХРАНИТЬ ЕГО БУДЕТ ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО"

Алексей Валентинович добавил, что никто и никогда не предлагал провести какие-либо мероприятия "памяти" по дому на Станиславского. Администрация не могла знать, что он представляет такую ценность для жителей города. В результате власти приостановили процесс сноса и принялись искать решение, которое бы устроило всех.

- Можно признать этот дом памятником культуры целиком, а можно только фасад. Мы должны понимать, что именно в нем ценно. Сохранить его будет очень сложно, - добавил глава Ростова.

На конференции общественники выступили с конкретными предложениями. Специалисты считают, что фасад здания необходимо сохранить, а внутри, вместо старого дома, построить новый. Также прозвучала идея сделать мемориальный сквер с информационной табличкой.

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