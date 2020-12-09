Рыбий жир и гимнастика: Как белый медведь Айон переносит ростовскую зиму

Айон очень любит купаться в холодном бассейне. Фото: ростовский зоопарк

Лапу вверх — и раз, потянуться — и два, на другой бок перевернуться и покрутить пяточкой — три. Это лишь малый комплекс упражнений для разминки, которым согревает себя в ростовские морозы белый медведь по кличе Айон. Трогательное видео с его участием, на которое просто невозможно смотреть без улыбки, сняли сотрудники Ростовского зоопарка.

С приходом первых холодов звери, живущие в городском питомнике, готовились заранее. Ощущая приближение зимы, птицы сменили оперение, пушистые животные обзавелись новой шерсткой, а медведи приготовились к продолжительной спячке. Все это на фоне минусовой температуры, которая обрушилась на донской регион раньше обычного.

И только белый медведь Айон даже в минусовую температуру предпочитает купаться и развлекаться. Косолапый прибыл в Ростов-на-Дону в прошлом году. Специально для него здесь обустроили вольер с круглогодичным бассейном. Температура воды в нем поддерживается на уровне 15 градусов, независимо от погодных условий. И, надо сказать, это любимое место медведя, даже если на улице сильнейшей мороз, как в последние дни.

Игривое настроение сохраняется у медведя круглый год. Фото: ростовский зоопарк

Неудивительно, ведь в дикой природе эти животные обитают в постоянном холоде и никогда не замерзают, благодаря толстой шкуре и мощной прослойке жира. Изменился и рацион белого мишки. Если в теплое время года ему часто готовили мороженное из фруктов и овощей, то сейчас он предпочитает что-то посерьезней.

- Айон обожает рыбий жир. Сотрудники зоопарка пропитывают им хлеб. Обычно именно с этого блюда начинается трапеза, - рассказали в ростовском зоопарке.

Фото: ростовский зоопарк

В свою очередь его ближайшие видовые родственники - гималайские и бурые медведи

- Маша, Андрюша и Урсула - уже отправились в зимнюю спячку. Чтобы животным было комфортно, в их вольеры принесли сено. Из него они делают удобные гнезда в берлогах. В свою очередь зоологи стараются их не тревожить. Периодами мишки просыпаются, чтобы перекусить, но потом снова заваливаются на боковую.

- Обычно они спят до марта, но могут проснуться и раньше, то есть в апреле, - добавили в зоопарке.

Зимой медведь предпочитает рыбий жир. Фото: ростовский зоопарк

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В зоопарке Ростова активно готовятся к предстоящей зиме. Так, гималайская медведица Маша уже впала в спячку на зиму. Другие ее коллеги - бурые и гималайские медведи - тоже постепенно уходят на долгий сон, начиная спать по два-три дня. Чтобы им лучше спалось, уже начиная с сентября, зоологи обогащают их рацион особым питательным кормом: дабы медведи запаслись жиром и комфортно проспали всю зиму. А еще им готовят берлоги, устилая привычные «номера» сеном и делая заслонки (подробности)