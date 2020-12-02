Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 декабря 2020 года: более 32,5 тысяч человек смогли излечиться

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 332 человека Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на 2 декабря прирост за сутки - 332 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 40 339 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 332 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 158 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 351 дончанина. Выздороветь удалось 32 671 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 959,9. Коэффициент распространения инфекции – 1,3.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 40 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (116), Батайске (18), Белокалитвинском (11), Цимлянском (11) районах, Волгодонске (11), Миллеровском (10), Сальском (10), Кашарском (9), Чертковском (9) районах, Новочеркасске (9), Верхнедонском (8), Зерноградском (8), Красносулинском (8), Орловском (8), Заветинском (7), Каменском (7) районах, Каменске-Шахтинском (7), Неклиновском (6) районе, Азове (6), Шахтах (6), Кагальницком (5), Пролетарском (5), Мартыновском (4) районах, Новошахтинске (4), Милютинском (3), Мясниковском (3), Семикаракорском (3), Багаевском (2), Волгодонском (2), Дубовском (2), Куйбышевском (2), Матвеево-Курганском (2), Ремонтненском (2) районах, Таганроге (2), Морозовском (1), Октябрьском (1), Песчанокопском (1), Родионово-Несветайском (1), Целинском (1) районах, Гукове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,7 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,6 % - от 46 до 65 лет, 19 % - от 66 до 79 лет, 2,1 % - старше 80 лет, 6,6 % - дети. В стационарах содержатся 2 198 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин – 49, 61, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 79, 80, 84 лет и 13 мужчин – 57, двое 60, 61, двое 66, 69, 71, 75, 77, 81, 83 и 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 25 344 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 97,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 122,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 982 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 162,4 тысячи исследований.

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