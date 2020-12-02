Минусовая температура и сильный ветер: зима пришла в Ростов не только по календарю

В Ростове снова ударили морозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чаще всего зима приходила в Ростов только по календарю и привыкшие к этому ростовчане никак не могли ожидать, что морозы ударят уже в первые зимние деньки. Но температура-таки упала до минусовых отметок и заставила ростовчан вспомнить о пуховиках, шубах и теплых сапогах.

В утренние часы будет достаточно холодно - от минус 2 до минус 3 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от 0 до плюс 1 градуса. Но к вечеру снова похолодает - до 0 градусов. В среду, 2 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 12-13 метров в секунду.

Атмосферное давление начнет повышаться и составит 763-764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 67 до 84 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Стабильным останется лишь атмосферное давление.

АЛЛО!

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