Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: елок и сосен из-за корнавируса привезут меньше

Ростовчане уже интересуются ценами и ассортиментом елей и сосен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице готовятся к открытию традиционные елочные базары. В этом году их будет даже больше, чем раньше ( где — см. ниже). Что нового ждет покупателей на ярмарках уже вот-вот, как хранить дерево и что лучше выбрать — ель или сосну. Директор одной из крупнейших компаний по продаже новогодних деревьев на Юге Игорь Свистунов ответил на популярные вопросы о главном атрибуте праздника.

ДЕРЕВЬЯ В ГОРШКАХ И СЮРПРИЗЫ НА ЯРМАРКАХ

Как оказалось, пандемия коронавируса повлияла на активность покупателей. Чтобы подстраховаться, компания вдвое сократила количество товара. При этом цены с прошлого года решили не поднимать. Тем не менее спрос на елочки уже есть.

— Люди уже звонят, приходят, интересуются ассортиментом товара. Несмотря ни на что, все ждут праздника для души и сердца. Все уже хотят проводить этот год, — говорит собеседник.

Он отмечает, что любимыми деревьями ростовчан остаются крымская сосна и голубая ель. Вошли в моду деревья, которые продаются с корнями прямо в горшках. Они будут радовать покупателя не только в Новый год. Правда, пересадить такие ели и сосны нужно аккуратно.

Праздничная «фишка» появится и на елочных базарах. К примеру, на стадионе СКА будет склад магазинов.

В этом году начнут работу около 30 ярмарок. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

— Люди смогут увидеть, как мы режем деревья, готовим их продаже. Думаю, это будет особенно интересно детям. Может быть, здесь будет ходить сказочный персонаж с бородой из ваты, - продолжает он.

ЕЛЬ ИЛИ СОСНА

Игорь Свистунов считает, ростовчане выбирают сосну уже по традиции. Ведь именно ее чаще покупали наши мамы и папы. Но тогда они действовали, скорее, из практических соображений. Ель быстрее осыпается, а иголки неудобно потом доставать из ковра. Но при этом у ели есть одно большое преимущество.

— У нее настоящий новогодний аромат! Сосна таким похвастаться не может. Добавьте к нему мандарины — вот вам и праздничное настроение, - улыбается ростовчанин.

Наверное, в последнее время люди это поняли и стали чаще покупать ели. Тем более, что мода на убранство поменялась, у многих давно нет ковров.

Город уже начал готовиться к Новому году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ПОДОЛЬШЕ СОХРАНИТЬ ЕЛОЧКУ СВЕЖЕЙ

Наш собеседник говорит, что деревья поставляются из питомников с помощью специальной технологии — с применением воды. Так вот, о ней нельзя забывать и тогда, когда вы уже поставили дерево и нарядили.

— Нужно все время подливать воду в подставку. Так, за первые сутки растение может выпить около 300 граммов, — сообщил специалист. — Ну и в некоторых условиях дерево вообще не сможет выжить. Например, если в доме или квартире — пол с подогревом. Для вас это тепло, а для елочки — кипяток.

Факт остается фактом: далеко не все хвойные становятся главными звездами праздника. Часть деревьев каждый год так и остается на елочном базаре. Но по словам продавцов, они тоже не пропадут даром: непроданные ели и сосны утилизируют, а опилки потом используются в производстве.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит новогоднее дерево

Сосна в горшке - от 300 рублей

Сосна - от 800 рублей.

Ель - от 1500 рублей.

Пихта - от 7000 рублей.

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