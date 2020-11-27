Около 30 елочных базаров начнут работу в донской столице

В Ростове откроются елочные базары. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону вот-вот откроются елочные базары в различных точках города. В этом году их будет около 30 штук. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что общая площадь торговых точек возрастет в два раза в сравнении с 2019 годом. Кроме того, на трех площадках будут организованы и праздничные ярмарки.

- В данный момент объявлен конкурс на право заключения договоров о размещении торговых точек. Их общая площадь составит 851 квадратный метр, - заявил глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.

В администрации также уточнили, где именно ростовчане смогут приобрести елки, сосны и другие новогодние принадлежности. Это можно будет сделать по следующим адресам ул. Волкова, 2; ул. Волкова/пр. Космонавтов; ул. Добровольского, 14; ул. Добровольского, 20; пр. Космонавтов, 6; пр. Ленина, 125; ул. Фурмановская, 150; пр. Стачки, 23/48; ул. М. Горького, 159; пл. Ленина (северная сторона); пр. Михаила Нагибина, 19; ул. Таганрогская, 116; пл. Карла Маркса (справа от памятника К. Марксу); пр. 40-летия Победы, 89; ул. Зорге, 39; ул. Зорге - пр. Стачки; пр. Коммунистический, 31; пер. Халтуринский, 103; пл. Рабочая, 1; пр. Стачки - ул. Зорге; пр. Коммунистический, 42; пр. Коммунистический, 27; ул. 2-я Краснодарская - Аллея Роз; ул. 2-я Краснодарская, 159; пр. Коммунистический, 20.

А анонсированные ярмарки проведут на улице Фурмановская, пересечении Волкова и Космонавтов и площади Карла Маркса. В продаже даже появятся импортные елки - из Бельгии и Франции.

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