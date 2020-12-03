Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 декабря 2020 года: в регионе побит рекорд по заболеваемости за сутки

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 337 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 3 декабря прирост за сутки - 337 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились 40 676 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 337 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 174 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 377 дончан. Выздороветь удалось 32 939 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 967,9. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 39 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (120), Новочеркасске (19), Чертковском (14), Белокалитвинском (11), Миллеровском (11), Шолоховском (11), Сальском (10) районах, Таганроге (10), Батайске (9), Егорлыкском (9) районе, Каменске-Шахтинском (8), Азовском (8), Красносулинском (8), Семикаракорском (8), Тарасовском (8) районах, Волгодонске (6), Гукове (6), Боковском (6), Волгодонском (6), Кагальницком (6), Неклиновском (5), Октябрьском (5), Багаевском (4), Усть-Донецком (4) районах, Шахтах (3), Зимовниковском (3), Тацинском (3) районах, Азове (2), Новошахтинске (2), Матвеево-Курганском (2), Песчанокопском (2), Верхнедонском (1), Веселовском (1), Зерноградском (1), Каменском (1), Константиновском (1), Куйбышевском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 35,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2 % - от 46 до 65 лет, 17,2 % - от 66 до 79 лет, 6,8 % - старше 80 лет, 4,5 % - дети. В стационарах содержится 2 141 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали 17 женщин, 50, две 56, 63, 66, две 70, 73, две 74, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 89 лет, и девять мужчин – 50, 53, двое 64, 66, двое 69, 73, 82 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 25 629 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 97,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 123,03 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 431 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 169,9 тысяч исследований.

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