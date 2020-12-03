Местами снег: какая погода 3 декабря ожидает ростовчан

В Ростове пройдет небольшой снег Фото: Иван МАКЕЕВ

Морозное утро вновь ожидает ростовчан. Серые и унылые облака будут плыть по донской столице целый день. есть вероятность того, что солнце проглянет где-то около полудня, но так же быстро вновь спрячется за тучи.

В утренние часы будет достаточно холодно - от минус 2 до минус 3 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в 0 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до минус 1 градуса. В четверг, 3 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, ранним утром местами возможен небольшой снег.

Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 11-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 765-766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 67 до 78 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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