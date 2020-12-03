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Общество

Проплыть тысячу километров, чтобы собрать больному мальчику из Ростова-на-Дону деньги на лечение

Ежегодно школьнику необходимо тратить 600 тысяч рублей на процедуры
Анна ШИЛЯЕВА
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Наталья Васильева мечтает помочь насобирать Льву Маноцкову деньги на лечение. Фото предоставлено героями публикации

Наталья Васильева мечтает помочь насобирать Льву Маноцкову деньги на лечение. Фото предоставлено героями публикации

У школьника из Ростова – врожденный порок развития лимфатической системы. Если не носить компрессионные колготы и не проходить курс лечение, нога 15-летнего парня очень сильно отекает, а любая царапина на ней может привести к сепсису. Этот недуг не лечится, но с помощью курсов терапии мальчик может нормально жить.

ДОЛГО НЕ МОГЛИ НАЙТИ СПЕЦИАЛИСТА

Как рассказала корреспонденту мама Левы, Мария Маноцкова, о диагнозе семья узнала, когда сыну было восемь лет. Тогда у него сильно отекла нога. Вначале очень долго не могли найти специалиста, который сказал бы, в чем причина. Только в Израильской клинике смогли определить болезнь.

А потом перед ростовчанами встала другая задача – найти больницу, где помогают людям с такими диагнозами. Как оказалось, лимфологов в стране – единицы, а в Ростове и вовсе нет.

- Только в частной клинике в Москве оказывают помощь деткам с болезнью, называемой в народе «слоновьей». Лечение там обходится в 400 тысяч рублей. Конечно, болезнь никуда не уходит, но ногу ребенка хотя бы не раздувает до огромных размеров, - говорит Мария Маноцкова.

Кроме этого, Леве нужны специальные компрессионные колготы. Их цена – 78 тысяч рублей. Носить это белье необходимо постоянно, иначе уже через пару часов нога начнет увеличиваться из-за того, что в организме нарушен отток лимфы.

Лева нуждается в ежегодной высококвалифицированной медицинской помощи. Фото из архива героя публикации

Лева нуждается в ежегодной высококвалифицированной медицинской помощи. Фото из архива героя публикации

ВЕРЯТ В НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Первые годы семья старалась сама справляться с финансовой нагрузкой, вызванной болезнью сына. Но потом это стало невозможно. Пришлось просить о помощи благотворительный фонд «Русфонд». Сейчас волонтеры этого центра вновь собирают Леве средства не лечение. И в этом им помогают спортсмены.

Четверо пловцов из столицы, за каждым из которых закреплен ребенок, за месяц должны проплыть расстояние, равное расстоянию между Москвой и городом, в котором проживает нуждающийся ребенок.

Льва взяла под свое крыло Наталья Васильева. Она – одна из четырех первых женщин, переплывшая Керченский пролив. Первая женщина из России, переплывшая озеро Иссык-Куль по легендарному маршруту. Призер заплыва через пролив Босфор, многократный победитель и призер заплывов на открытой воде, многократный победитель и призер Чемпионатов России и Кубка мира по зимнему плаванию. Обучила плаванию более 800 и свыше пяти тысяч детей.

- Марафон стартовал закончится ровно через месяц - 9 декабря. За это время мне надо проплыть 959 километров. Свои метры я проплываю в бассейне и в проруби. Каждый метр в открытой воде приравнивается 6,5 метрам в бассейне. Плаваю каждый день, - рассказала спортсменка «Комсомольской правде – Ростов».

Какое расстояние уже удалось преодолеть, Наталья сказать не может. Подсчет километров ведут кураторы. А информацию о каждом заплыве женщина предоставляет им с помощью сториз в «Инстаграм».

Но пока, признается спортсменка, необходимая сумма все еще не собрана. Но Наталья, впрочем, как и Лева, верят, что случится новогоднее чудо и мальчик поедет в клинику, где ему окажут такую нужную помощь.

КОНКРЕТНО

Как помочь ребенку

Деньги можно перечислить в Русфонд.

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,

ИНН 7743089883,

КПП 771401001,

р/с40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,

к/с30101810200000000700,

БИК044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка.

НДС не облагается.

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