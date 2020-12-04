Коронаирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 декабря 2020 года: скончались от опасной инфекции еще 26 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 337 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на 4 декабря прирост за сутки - 337 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 41 013 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 337 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 186 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 403 дончан. Выздороветь удалось 33 321 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 976. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (124), Гукове (29), Таганроге (23), Константиновском (21), Каменском (14) районах, Новошахтинске (11), Мясниковском (10), Зерноградском (9), Красносулинском (8), Матвеево-Курганском (8), Миллеровском (7), Заветинском (6) районах, Азове (6), Верхнедонском (5), Морозовском (5), Ремонтненском (5) районах, Каменске-Шахтинском (5), Аксайском (4), Семикаракорском (4) районах, Батайске (4), Азовском (3), Неклиновском (3) районах, Звереве (3), Багаевском (2), Боковском (2), Кашарском (2), Куйбышевском (2) районах, Новочеркасске (2), Белокалитвинском (1), Веселовском (1), Егорлыкском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Октябрьском (1), Тарасовском (1), Тацинском (1), Усть-Донецком (1) районах, Шахтах (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 24 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,5 % - от 46 до 65 лет, 15,7 % - от 66 до 79 лет, 4,5 % - старше 80 лет, 5,3 % - дети. В стационарах содержатся 2 157 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 14 женщин, 63, 64, 65, 66, 67, две 69, две 70, 71, две 72, 83 и 87 лет, и 12 мужчин – 51, 61, 64, 65, двое 66, 69, 72, 78, 83, 84, 86 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 25 905 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 97,65 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 123,56 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 728 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 178,6 тысячи исследований.

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