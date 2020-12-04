Медиков начали прививать еще в октябре. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вакцинация от коронавируса 2020 в Ростовской области: как проходит прививочная кампания. Рассказываем, что известно на данный момент.

Прививочная компания стартовала в Ростовской области в начале октября — тогда поступило 42 вакцины. Первые прививки сделали медикам. Сейчас, по данным правительства, эти люди чувствуют себя хорошо. За два этапа вакцинации у привитых медиков выработались антитела.

Власти уточнили, что область готова к приему новой партии вакцины. Подготовлены условия для ее хранения на складе и в медучреждениях. На этот раз прививать будут не только медиков, но и учителей.

— Уточняются списки медицинских работников, определяется контингент учителей с учетом состояния здоровья и имеющихся абсолютных и относительных противопоказаний, — пояснили в правительстве.

Пока неизвестно, когда и в каком объеме вакцина поступит в Ростовскую область. Ранее экс-министр здравоохранения региона Татьяна Быковская сообщала, что министерство рассчитывает получить 3 630 доз вакцины. Экс-глава ведомства прогнозировала, что массовая вакцинация начнется уже в конце года.

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Татьяна Быковская отметила, что прививку будут делать только по желанию. Для этого нужно подать заявку и сдать тест на наличие антител. (Подробности)