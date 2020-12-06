Пожар на рынке в Ростове-на-Дону 6 декабря 2020: горит павильон с пиротехникой. Фото: МЧС России по РО.

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону 6 декабря 2020: горит павильон с пиротехникой. ЧП произошло утром в воскресенье около 06:30 часов утра. Возгорание случилось на улице Малое Зеленое Кольцо - там как раз находится рынок "Классик".

Пожару сразу же присвоен четыертый уровень сложности. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Известно, что загорание - в двухэтажном павильоне. Очевидцы позвонили в единую диспетчерскую службу и уже через несколько минут пожарные были на месте.

Как рассказали в региональном МЧС России по Ростовской области, почти сразу же пожару был присвоен четвертый ранг сложности. За полтора часа площадь пожара увеличилась с 200 до 2,5 тысячи квадратных метров.

- В настоящее время на месте работают 144 человека огнеборцев и 44 единицы техники, - добавили в ведомстве. - Пожарные работают по повышенному уровню сложности.

О ЧП стало известно утром. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Клубы дыма и запах гари разносятся по округе. Судя по всему о локализации и полной ликвидации возгорания говорить пока рано. Однако о том, что огонь может перекинуться на жилые строения речи пока не идет.