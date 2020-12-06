Пожар в павильоне пиротехники Ростов-на-Дону 6 декабря 2020: площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров

С огнем пытаются справиться почти 200 человек. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Пожар в павильоне пиротехники Ростов-на-Дону 6 декабря 2020: площадь огня увеличилась уже до четырех тысяч квадратных метров. О возгорании стало известно рано утром - в 06:30 - когда очевидцы сообщили, что горит двухэтажный павильон на рынке "Классик".

Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, там находились пиротехнические изделия. В итоге, считанные часы площадь пожара увеличилась с 200 метров до четырех тысяч. Пожару сразу же был присвоен четвертый уровень сложности.

На месте 192 огнеборца и десятки спецмашин. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В настоящее время с огнем пытаются справится 192 человека и 66 единиц техники.

- Тушение разбито на четыре боевых участка, направленных на недопущение распространения пожара, - добавили в ведомстве. - Проложено пять магистральных линий. - Объявлен сбор личного состава - трех пожарно-спасательных гарнизонов - Новочеркасского, Аксайского и Ростовского, а также специализированная пожарно-спасательная часть.

Несколько часов в Ростове тушат пожар. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Дополнительно направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и емкости.

Ближе к 10:40 утра стало известно, что в ликвидации пожара уже задействованы 317 человек и 114 единиц техники.

А в 10:55 произошла локализация на трех участках. На двух остальных еще проводится разведка.

Известно, что по факту произошедшего свою проверку проведет и прокуратура.

Из-за сильного пожара уже ограничили движение, так как горят склады рядом с дорогой.