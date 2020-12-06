Из-за сильного пожара в павильоне пиротехники в Ростове-на-Дону 6 декабря 2020: ограничили движение

Фото: ГУ МЧС России по РО.

В Ростове-на-Дону 6 декабря 2020 загорелся павильон с пиротехникой. Огонь быстро перекинулся на близлежащие торговые точки. И всего за несколько часов площадь возгорания увеличилась с 200 до четырех тысяч квадратных метров.

Все утро воскресенья огнеборцы - их порядка 400 человек - пытаются справится с огнем, на месте работают и десятки спецмашин. Из-за того, что в настоящее время произошло возгорание складов рядом с дорогой, движение на подъездной автодороге к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» ограничено. Порядок проезда регулируют сотрудники ГИБДД.

Как добавили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, речь идет об автомобильной дороге А-135.

- Просьба к участникам дорожного движения – воздержаться от поездок по данному направлению, - рассказала пресс-секретарь Управления Инна Манафова. - Об изменении дорожной ситуации будет сообщено дополнительно.