Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 декабря 2020 года: в регионе снова поставлен антирекорд по заражениям за сутки

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 345 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на 5 декабря прирост за сутки - 345 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 41 358 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 345 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 185 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 429 дончан. Выздороветь удалось 33 493 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 984,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 45 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (110), Батайске (17), Сальском (14), Миллеровском (13), Азовском (10), Белокалитвинском (10), Кагальницком (10), Шолоховском (10), Константиновском (9), Неклиновском (8) районах, Новочеркасске (8), Матвеево-Курганском (7), Морозовском (7), Тарасовском (7), Егорлыкском (6), Семикаракорском (6) районах, Волгодонске (6), Аксайском (5), Зерноградском (5), Усть-Донецком (5), Целинском (5) районах, Каменске-Шахтинском (5), Новошахтинске (5), Таганроге (5), Шахтах (5), Зимовниковском (4), Красносулинском (4), Обливском (4) районах, Гукове (4), Багаевском (3), Веселовском (3), Каменском (3), Куйбышевском (3), Песчанокопском (3), Верхнедонском (2), Дубовском (2), Мясниковском (2), Октябрьском (2), Пролетарском (2), Волгодонском (1), Милютинском (1), Орловском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, Азове (1), Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 24,1 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 47,2 % - от 46 до 65 лет, 19,7 % - от 66 до 79 лет, 4,4 % - старше 80 лет, 4,6 % - дети. В стационарах содержатся 2 185 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 12 женщин, 55, 61, 62, 64, две 65, 69, две 70, две 81 и 92 лет, и 14 мужчин – 56, 63, 67, 68, 69, 74, 79, 80, трое 83, двое 84 и 90 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 26 147 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 97,86 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 124 008 человек. Лаборатории региона за день провели 8 347 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 186,96 тысячи исследований.

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