Сколько будет стоить елка в Ростове-на-Дону 2020-2021: Стали известны цены на новогодние красавицы

Рассказываем, сколько будут стоить елки в Ростове-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сколько будет стоить елка в Ростове-на-Дону 2020-2021? Этим вопросом, пожалуй, задаются сейчас многие.

Совсем недолго осталось до самого долгожданного и любимого праздника все россиян. Уже во всю в Ростове-на-Дону разворачивается предновогодняя торговля. Около входа в парк Горького установлена главная городская елка. Также стало известно, сколько будут стоить ели и сосны в этом году. Эту информацию озвучила глава регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

По ее словам, всего в донской столице развернется 330 елочных базаров. Новогодние красавицы завезут из Канады, Алтая, США и Дании. Также, конечно, на рынке в достаточном количестве будут представлены елки, выращенные на донской земле.

По словам Ирины Теларовой, средняя цена погонного метра сосны в этом году составит от 250 рублей в поселках, и до 500 рублей — в городах.

Самая приемлемая по цене, как обычно, будет сосна. В донской столице ее можно будет купить за 300-1500 тысячи рублей. Все будет зависеть от ее высоты. Пихта и ель будут стоить дороже. Цена за метр на эти деревья составит от 500 рублей за метр.

Средняя цена искусственной елки составит от 200 рублей за метр.

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