ФК "Ростов" сыграет с "Уфой" на домашней арене. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

ФК "Ростов" - ФК "Уфа" 6 декабря 2020: прямая онлайн трансляция матча РПЛ: рассказываем обо всем, что происходит до матча, во время и после. Следите за нашей трансляцией, чтобы быть в курсе всех событий.

11.37: Болельщиков просят прибыть заранее. Спортивный поединок пройдет на стадионе «Ростов-Арена». Там состоится состоится матч 17-го тура Чемпионата России по футболу сезона 2020/2021 года. Как рассказали в донском главке, пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за 1,5-2 часа.

- Болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона, - добавили в ведомстве. - Запрещается проносить на территорию стадиона стеклянной и пластиковой тары.

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Футбольный матч "Ростов"-"Уфа" 6 декабря 2020: болельщиков просят прибыть заранее. Спортивный поединок пройдет на стадионе «Ростов-Арена». Там состоится состоится матч 17-го тура Чемпионата России по футболу сезона 2020/2021 года. Как рассказали в донском главке, пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за 1,5-2 часа.