Футбольный матч "Ростов"-"Уфа" 6 декабря 2020: болельщиков просят прибыть на стадион заранее

Матч состоится 6 декабря. Фото: ФК Ростов.

Футбольный матч "Ростов"-"Уфа" 6 декабря 2020: болельщиков просят прибыть заранее. Спортивный поединок пройдет на стадионе «Ростов-Арена». Там состоится состоится матч 17-го тура Чемпионата России по футболу сезона 2020/2021 года. Как рассказали в донском главке, пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за 1,5-2 часа.

- Болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона, - добавили в ведомстве. - Запрещается проносить на территорию стадиона стеклянной и пластиковой тары.

Кроме того, согласно требованиям Роспотребнадзора вход на территорию стадиона будет разрешен только зрителям в медицинских масках. Вот какой прогноз на матч пока дают аналитики.

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