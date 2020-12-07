Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 декабря 2020 года: количество зараженных превысило 42 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 356 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на 7 декабря прирост за сутки - 356 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронвирусом заразились уже 42 056 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 356 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 216 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 475 дончан. Выздороветь удалось 34 144 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1000,78. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 40 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (136), Новочеркасске (14), Каменске-Шахтинском (13), Таганроге (12), Сальском (11) районе, Новошахтинске (10), Батайске (9), Орловском (9), Каменском (8), Неклиновском (8), Куйбышевском (7), Миллеровском (7), Чертковском (6), Белокалитвинском (6) районах, Гукове (6), Егорлыкском (6), Целинском (6), Песчанокопском (5), Морозовском (5), Константиновском (5), Верхнедонском (5) районах, Волгодонске (5), Зерноградском (5), Тацинском (5) районах, Шахтах (4), Дубовском (4), Матвеево-Курганском (4), Мясниковском (4), Ремонтненском (4), Родионово-Несветайском (4), Семикаракорском (4), Шолоховском (4), Волгодонском (3) районах, Донецке (3), Веселовском (2), Пролетарском (2) районах, Звереве (2), Азове (1), Октябрьском (1), Тарасовском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,6 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,4 % - от 46 до 65 лет, 20,8 % - от 66 до 79 лет, 5,3 % - старше 80 лет, 5,9 % - дети. В стационарах содержатся 2 245 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин, 60, 64, 68, 79, две 82, две 83 и 92 лет, и 13 мужчин – 54, 57, 62, 66, 67, двое 69, 71, 73, 76, двое 83, 87 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 26 742 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 98,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 125,05 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 801 тест на коронавирус. За весь период было выполнено 1 205,07 тысячи исследований.

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