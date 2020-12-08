Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 декабря 2020 года: количество зараженных продолжает расти

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 361 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону на 8 декабря прирост за сутки - 361 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 42 417 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 361 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 219 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 496 дончан. Выздороветь удалось 34 448 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1009,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,08.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 39 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (130), Таганроге (26), Зерноградском (19) районе, Батайске (18), Сальском (18) районе, Новошахтинске (11), Матвеево-Курганском (10), Неклиновском (10), Азовском (9), Мясниковском (9) районах, Каменске-Шахтинском (7), Новочеркасске (7), Заветинском (7), Каменском (7), Чертковском (7) районах, Гукове (6), Егорлыкском (6) районе, Азове (5), Шахтах (5), Миллеровском (5), Аксайском (4), Кагальницком (4) районах, Волгодонске (3), Верхнедонском (3), Песчанокопском (3), Целинском (3), Багаевском (2), Дубовском (2), Зимовниковском (2), Красносулинском (2), Куйбышевском (2), Усть-Донецком (2) районах, Звереве (1), Белокалитвинском (1), Милютинском (1), Октябрьском (1), Родионово-Несветайском (1), Семикаракорском (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,9 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 47,5 % - от 46 до 65 лет, 16,3 % - от 66 до 79 лет, 0,8 % - старше 80 лет, 5,5 % - дети. В стационарах содержатся 2 352 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин, 53, 65, две по 66 лет, 73, 76, 79, 82, 83, 85, 87 лет, и 10 мужчин – 49, 53, 59, два по 70 лет, два по 73 года, 85, 90, 91 года, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 27 029 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 98,59 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 125,59 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 407 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 211,5 тысячи исследований.

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