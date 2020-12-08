Снежное и морозное утро ожидает ростовчан 8 декабря

В Ростове ожидается снег
Фото: "КП" Архив
В Ростове лютые холода по-прежнему сохранятся. Температура будет уходить далеко вниз в минусовые отметки. Кроме того, продолжит бушевать ураганный ветер.
В утренние часы будет особенно холодно - от минус 8 до минус 11 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 3 до минус 4 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до минус 4 градусов. Во вторник, 8 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода, солнце проглянет из-за туч только около полудня. По прогнозам синоптиков, ранним утром возможен снегопад.
Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 14-15 метров в секунду.
Атмосферное давление будет повышенным и составит 765-768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 50 до 82 процентов.
Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
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