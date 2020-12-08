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Общество

"Копают огород, меняют забор": в Ростовской области появились тимуровцы, которые в свободное от школы время помогают старикам

Дети стали незаменимым помощником для немощных пенсионеров
Анна ШИЛЯЕВА
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Дети выкопали старикам не одно ведро картошки

Дети выкопали старикам не одно ведро картошки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящие тимуровцы появились в небольшом поселке Ростовской области. В хуторе Зимовниковского района развивается движение, которое раньше было популярно в Совестком Союзе.Инициатором и организатором такого отряда стала заместитель директора приюта для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Дело в том, что у нас небольшой хуторок. Всего-то тысячи две человек живет. И очень много пожилых людей. Многие из них одиноки, так как дети выросли и уехали в город. А старики остались на родной земле, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» Елена Ходыкина. - Вот и решили им помогать.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Когда Елена озвучила детям эту идею, те сразу же ее поддержали. Более того, попросили предоставить им возможность как можно чаще помогать немощным людям. Так в хуторе появился трудовой десант. Вот уже третий год ребята помогают старикам как могут. Весной обрабатывают клумбы и сажают цветы, осенью убирают опавшую листву и вкапывают картошку, а еще – красят окна, ходят в магазин за продуктами, а одной женщине, бывшей учительнице, которой исполнилось 84 года, даже поменяли забор! Все это сопровождается радостным настроением и весельем.

- После того, как ветхая ограда была заменена на новую, бабуля быстренько напоила детей чаем, - говорит Елена.

А еще, кроме физической помощи, которую оказывают дети старикам, ребята дарят одиноким пожилым людям радость общения. Ведь, зачатую, пенсионерам даже не с кем словом перемолвиться.

К приходу тимуровцев хуторяне готовятся заранее: некоторые даже встречают детвору пирогами.

Мальчишкам и девчонкам — от десяти до 16 лет - очень интересно пообщаться со старшим поколением, а бабушкам и дедушкам всегда найдется, что рассказать.

ПЕРЕШЛИ В ОНЛАЙН

Конечно, из-за пандемия пришлось ограничить живое общение. Но тут на помощь пришли современные технологии.

- Детвора записывала на видео свои поздравления, приуроченные к различным праздникам. Например к таким, как День пожилых людей. А потом кто-то один из ребят показывал видеоролики бабушкам и дедушкам, - говорит Елена Сергеевна. – Мы даже стихи на видео записываем и концерты!

Заместитель директора приюта для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отметила, что их тимуровское движение достаточно молодое. Ему всего три года. Когда тимуровцы только начали помогать жителям хутора, у них под шефством было 20 человек, сейчас – восемь. К сожалению, многие пожилые люди ушли из жизни.

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ХВАТАЕМСЯ ЗА ЛОПАТЫ

Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» пообщался с одной из подопечных приюта. 82-летняя Людмила Алексеева всю жизнь проработала преподавателем немецкого языка.

- Создать тимуровское движение у нас в хуторе - очень хорошая идея! Дети получают трудовые навыки, общаются. Мне очень нравилось, когда они ко мне приходили. Для меня это было очень важно. Ребята с удовольствием хватались за лопату. Обрабатывали грядки. Параллельно я им рассказывала про овощи-фрукты, которые растут у меня в огороде. А после мы устраивали чаепитие, - рассказала Людмила Ромасева.

А еще пожилая женщина вспомнила слова советского педагога Макарова.

- Он всегда говорил, что труд крайне важен для подрастающего поколения! И я с ним полностью согласна. Я сама всю жизнь много трудилась. Не могла долго оставаться без дела. Представляете, когда ребята впервые пришли ко мне, чтобы помочь в огороде, то некоторые из них даже не знали названия каких-то корнеплодов или цветов, это при том, что они растут в сельской местности, - рассказала Людмила. – Я поделилась с ними своими знаниями.

Кстати, Елена Ходыкина, ставшая инициатором проекта «Тимуровского движения», за свою инициативу и ее воплощение в жизнь стала лауреатом премии добра имени Федора Тахтамышева, получив за это кубок и грамоту.

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