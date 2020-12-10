Утопили в бассейне и забрали 4,6 млн рублей: Как раскрыли убийство ресторатора из Ростова-на-Дону

Несколько лет ушло на то, чтобы отыскать налетчиков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», Следственный комитет России завил о раскрытии одного из самых громких ростовских уголовных дел современности – жестокого убийства известного ростовского предпринимателя, одного из владельцев популярного ресторана на левом берегу Дона.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

Дерзкое нападение на семью ростовского ресторатора произошло в ночь на 5 октября 2015 года. Бандиты, вооружившись обрезом, пистолетом и холодным оружием прибыли к домовладению предпринимателя в переулке Казбекском, что в Пролетарском районе в Ростове-на-Дону под покровом темноты.

Видимо, следили прежде за домом, были в курсе передвижений хозяина и членов его семьи. И знали, что накануне предприниматель принимал гостей. А потом отправился провожать их в аэропорт.

С помощью принесенной с собой лестницы налетчики перелезли через высокий добротный забор домовладения. И как только хозяин дома с женой вернулся домой, набросились на него. Связали супругов и их 21-летнюю дочь, находившуюся в это время дома. Заклеили скотчем рты. Угрожали оружием, пытали, требуя деньги и ценности.

Первой не выдержала жена предпринимателя: она открыла налетчикам сейф, где была наличность и золотые украшения. Позже установят, что добычей нападавших стали в общей сложности 4,6 миллиона рублей.

ПЯТЬ ЛЕТ ВИСЕЛО «ГЛУХАРЕМ»

Но то ли этого налетчиком показалось мало, то ли еще что-то… Возможно, рассчитывали на что-то большее… А потому бросили в бассейн избитого и связанного предпринимателя, который в итоге захлебнулся.

Полиция прибыла на место ЧП только на следующее утро. Удивительно, но соседи по тихому и уютному переулку, где ничего подобного никогда не случалось, заявляли, что ничего подозрительного не видели и не слышали. Пережившие страшную ночь члены семьи погибшего ресторатора рассказали следователям, что налетчиков было трое и все в масках.

Пять лет это преступление висело «глухарем». Хотя в различных докладах и выступлениях сотрудников правоохранительных органов порой упоминалось, что они уж близки к разгадке этого дела… Наконец, отчаявшись ждать результата, и спустя два года после жуткой расправы, родные убитого ресторатора побывали на личном приеме у председателя Следственного комитета России. После чего это уголовное дело передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат следкома.

«НОМЕРНОЕ» УКРАШЕНИЕ

В итоге обвинение в разбойном нападении на дом ростовского ресторатора и в его убийстве предъявлено трем мужчинам, которые входили в состав банды, орудовавшей на Дону около года. Правда, к тому времени преступная троица уже отбывала наказания в местах лишения свободы за другие свои криминальные «подвиги» - дерзкие нападения на банки и ювелирные магазины. Тогда каждый из троицы получил по 16 лет лишения свободы в колонии.

Но потом появились факты, позволившие привлечь их к ответственности и за расправу над ресторатором.

В частности, в другом регионе была обнаружена похищенная из дома ресторатора «номерная» ценность. Следователи пока не раскрывают, что именно это была за вещица. Но известно, что «номерными» обычно называют ювелирные украшения с особым клеймом с номером: с драгоценными камнями они изготавливались в советскую эпоху и особо ценятся сегодня. А, возможно, это могла быть какая-то антикварная вещица.

Когда стали выяснять, как подобное изделие попало в другой регион, то установили, что ее продал когда-то один из участников этой банды. Так и вышли на след налетчиков, которые к тому времени уже сидели. Кроме того, факт их причастности к вооруженному нападению на дом ростовского ресторатора подтвердили и генетические экспертизы.

Сейчас дело направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения. Но под суд пойдут только двое участников банды, поскольку ее главарь уме в колонии еще три года назад.

ВООРУЖЕНЫ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫ

Известно, что среди «подвигов» банды значились дерзкое нападение на букмекерскую контору в центре Ростова-на-Дону в январе 2016 года. Вооруженные налетчики в масках ворвались туда в полночь. Наставили на посетителей и администраторов обрезы. Заставили лежать всех лицами в пол и вести себя тихо. Тогда, мол, никого не тронут. Забрали из конторы деньги. А пережившие нападения посетители еще долго приходили в себя после случившегося.

При нападении на ювелирный магазин в Новочеркасске, бандиты избили попытавшегося заблокировать их внутри магазина охранника. И отобрал у него травматический пистолет.

А при нападении на банк в Ростове, таскали за куртку прямо по полу зала дну из сотрудниц, требуя, чтобы открыла им дверь в комнату с сейфом. До тех пор, пока несчастная женщина не потеряла сознание. Тогда набросились на другую сотрудницу, избили и заставили выдать ключи от сейфа.

Передвигались бандиты на автомобиле «рено» белого цвета. А весь свой арсенал хранили в стареньком гараже в Новочеркасске. Примечательно, что «на дело» они шли в масках и перчатках. Часто в медицинских. В общей сложности после всех этих налетов добыча банды составила около 10 миллионов рублей.